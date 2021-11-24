Москва 24: сотрудники МВД расскажут о выявлении телефонных мошенников

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25 ноября в пресс-центре РИАМО состоится пресс-конференция "Выявление и пресечение преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий".
О телефонном мошенничестве, краже денег с банковских карт и других преступлениях, совершенных дистанционно, расскажут:
- начальник отделения четвертого отдела ОРЧ УР № 2 ГУ МВД России по Московской области капитан полиции Оксана Сучкова;
- оперуполномоченный четвертого отдела ОРЧ УР № 2 ГУ МВД России по Московской области капитан полиции Никита Кунаев.
Смотрите прямую трансляцию 25 ноября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.