Минобороны опубликовало видео испытания новой противоракеты

24 ноября, 10:04
Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Минобороны России опубликовало видео испытания новой модернизированной ракеты системы ПРО. Тестирование прошло на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Снаряд успешно поразил условную цель.
Система противоракетной обороны защищает столицу от ударов с воздуха и помогает системам предупреждения нападений и контроля космического пространства. Ее содержат Воздушно-космические силы РФ, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Москву защищает система А-135, созданная в 1979 году. Она состоит из радиолокационной станции "Дон-2Н" в подмосковном Софрино, командно-вычислительного пункта 5К80 в Пушкино и нескольких стрельбовых комплексов, оснащенных противоракетами ближнего перехвата 53Т6. Впервые испытания новой системы начались еще в 2014 году.
В течение двух-трех лет планируется продолжать тестировать новую противоракету ближнего действия. Количество пусков на Сары-Шагане в ближайшие годы увеличится в несколько раз.
Об успешном испытании новой противоракеты стало известно ранее. Последний успешный тест проходил в июне 2017 года. Тогда снаряд также успешно сбил цель.
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