В МВД обвинили спецслужбы Украины в вовлечении россиян в разведдеятельность через Telegram

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Спецслужбы Украины вовлекают россиян в разведывательную деятельность против РФ при помощи телеграм-каналов, сообщает пресс-служба МВД России.

"Схемы вовлечения российских граждан в противоправную деятельность достаточно изощрены", – предупредили в ведомстве.

Уточняется, что для дестабилизации внутренней ситуации и организации терактов на территории РФ появляются телеграм-каналы, которые ведут украинские спецслужбы. Те маскируются под OSINT-проекты, в основе которых лежит идея о сборе данных из открытых источников, уточнили в МВД.

Украинцы используют "геймификацию" и вовлекают граждан в игровые задания. В итоге преступники вербуют россиян и ставят перед ними задачи для разведки российского оборонного потенциала, уверены в пресс-службе.

Полицейские обратили внимание, что сбор и передача сведений против безопасности РФ лицам иностранной разведки или людям, которые действуют в их интересах, преследуется по закону, согласно статье 276 УК РФ ("Шпионаж").

За него предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от 10 до 20 лет, уточнили в МВД.

Ранее российские спецслужбы задержали гражданина России, который планировал совершить диверсию на объекте Минобороны РФ. По данным пресс-службы ФСБ РФ, он был завербован при помощи социальных сетей и планировал устроить саботаж на территории Челябинской области.

Силовики установили, что задержанный также причастен к совершенным в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане.

По словам директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артура Люкманова, Украина фактически превратилась в полигон НАТО для испытания методов борьбы с Россией в цифровом пространстве.

За последние 2 года информационная инфраструктура РФ стала мишенью регулярных компьютерных атак, большая часть которых осуществляется с территории Украины, сказал он.

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