23 января, 21:04Безопасность
В МВД обвинили спецслужбы Украины в вовлечении россиян в разведдеятельность через Telegram
Фото: 123RF/diy13
Спецслужбы Украины вовлекают россиян в разведывательную деятельность против РФ при помощи телеграм-каналов, сообщает пресс-служба МВД России.
"Схемы вовлечения российских граждан в противоправную деятельность достаточно изощрены", – предупредили в ведомстве.
Уточняется, что для дестабилизации внутренней ситуации и организации терактов на территории РФ появляются телеграм-каналы, которые ведут украинские спецслужбы. Те маскируются под OSINT-проекты, в основе которых лежит идея о сборе данных из открытых источников, уточнили в МВД.
Украинцы используют "геймификацию" и вовлекают граждан в игровые задания. В итоге преступники вербуют россиян и ставят перед ними задачи для разведки российского оборонного потенциала, уверены в пресс-службе.
Полицейские обратили внимание, что сбор и передача сведений против безопасности РФ лицам иностранной разведки или людям, которые действуют в их интересах, преследуется по закону, согласно статье 276 УК РФ ("Шпионаж").
За него предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от 10 до 20 лет, уточнили в МВД.
Ранее российские спецслужбы задержали гражданина России, который планировал совершить диверсию на объекте Минобороны РФ. По данным пресс-службы ФСБ РФ, он был завербован при помощи социальных сетей и планировал устроить саботаж на территории Челябинской области.
Силовики установили, что задержанный также причастен к совершенным в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане.
По словам директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артура Люкманова, Украина фактически превратилась в полигон НАТО для испытания методов борьбы с Россией в цифровом пространстве.
За последние 2 года информационная инфраструктура РФ стала мишенью регулярных компьютерных атак, большая часть которых осуществляется с территории Украины, сказал он.
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