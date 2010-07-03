Названа еще одна опасность разговора по телефону за рулем

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Авария на дороге может произойти не только по невнимательности из-за телефонного разговора, но и из-за негативных эмоций, вызванных разговором, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД РФ.

Как отмечается, рассеянным вождением специалисты называют случаи, когда человек, отвлекаясь от дороги, занят телефоном или другим гаджетом.

"Кроме того, часто невозможно предсказать степень воздействия негативной информации, получаемой по телефону, например, сообщения о неприятностях, случившихся с родственниками, пожарах, авариях и прочих стрессовых ситуациях могут заблокировать самоконтроль даже опытного автолюбителя", – сообщили в Госавтоинспекции.

Исследования показали, что использование телефона во время движения в 100% отвлекает от дороги и водитель не может внимательно вести автомобиль, соблюдая все требования правил дорожного движения.

В ведомстве добавили, что водители, которые смотрят на экран гаджета, сокращают визуальный обзор дороги и с большей вероятностью выезжают на встречку на поворотах, а также медленнее реагируют на неожиданные ситуации.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить курение за рулем. Он отметил, что сигареты, зажигалки и пепельницы отвлекают водителя от дороги. Также он подчеркнул, что курящий водитель отравляет не только свое здоровье, но и здоровье пассажиров.