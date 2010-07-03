Названа еще одна опасность разговора по телефону за рулем

Авария на дороге может произойти не только по невнимательности из-за телефонного разговора, но и из-за негативных эмоций, вызванных разговором, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД РФ.
Как отмечается, рассеянным вождением специалисты называют случаи, когда человек, отвлекаясь от дороги, занят телефоном или другим гаджетом.
"Кроме того, часто невозможно предсказать степень воздействия негативной информации, получаемой по телефону, например, сообщения о неприятностях, случившихся с родственниками, пожарах, авариях и прочих стрессовых ситуациях могут заблокировать самоконтроль даже опытного автолюбителя", – сообщили в Госавтоинспекции.
Исследования показали, что использование телефона во время движения в 100% отвлекает от дороги и водитель не может внимательно вести автомобиль, соблюдая все требования правил дорожного движения.
В ведомстве добавили, что водители, которые смотрят на экран гаджета, сокращают визуальный обзор дороги и с большей вероятностью выезжают на встречку на поворотах, а также медленнее реагируют на неожиданные ситуации.
Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить курение за рулем. Он отметил, что сигареты, зажигалки и пепельницы отвлекают водителя от дороги. Также он подчеркнул, что курящий водитель отравляет не только свое здоровье, но и здоровье пассажиров.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.