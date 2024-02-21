21 февраля, 09:44Безопасность
В США заявили, что Москва выведет ядерное оружие в космос в 2024 году – СМИ
Фото: 123RF/shperspectives
Американская сторона проинформировала союзников, что Москва намерена вывести в космос ядерное оружие уже в 2024 году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.
Издание, ссылаясь на источники, уточнило, что российская сторона может вывести в космос в том числе макет боеголовки.
16 февраля спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон сообщил, что в конце января попросил провести встречу с американским лидером Джо Байденом по поводу якобы обнаруженной Белым домом новой угрозы нацбезопасности.
Этому предшествовали заявления в администрации США и публикации в СМИ, которые утверждали, что российская сторона якобы намерена установить ядерное оружие в космосе для возможной атаки по спутникам. Комментируя ситуацию, в Кремле указали, что подобные высказывания являются уловкой Белого дома.
В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что Москва всегда выступала против установки ядерного оружия в космосе. Президент призвал государства не только соблюдать все договоренности по этому вопросу, но и усилить работу в данном направлении.
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