Россельхознадзор частично запретит поставки молока из Белоруссии

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Россельхознадзор может запретить поставки отдельных видов молочной продукции из Белоруссии.

Сейчас в национальной части реестра предприятий Таможенного союза республики зарегистрировано 113 предприятий молочной и молокоперерабатывающей промышленности. На 42 из них обратили особое внимание в Россельхознадзоре. Речь идет о соответствии показателям безопасности ЕАЭС поставляемой ими продукции в Россию.

Россельхознадзор ввел временные ограничения из-за обнаружения запрещенных и вредных веществ в отношении девяти предприятий, в отношении стольких же – режим лабораторного контроля. Приостановка сертификации затронула шесть предприятий. Частично действующие ограничения на отдельные виды молочной продукции коснулись 18 предприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на 20 февраля, Россельхознадзор зафиксировал 32 случая нарушений ветеринарно-санитарных норм и требований ЕАЭС и РФ в молоке и молочной продукции. В более чем 60 процентах случаев специалисты выявили остатки запрещенных и вредных веществ. Россельхознадзор также неоднократно говорил на необходимости входного контроля сырья на предприятиях России, использующих сырье из Белоруссии.

Рассматривается вопрос о принятии более эффективных мер, в том числе ограничений на отдельные виды молочной продукции. Россельхознадзор направил письмо в департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, где высказал озабоченность сложившейся ситуацией.

А с 14 февраля Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия. По информации ведомства, это составляет 37 процентов от общего числа проверенных предприятий.