Путин может посетить учения "Восток-2018" – Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность присутствия Владимира Путина на учениях "Восток-2018". Об этом передает РИА Новости.

"Я не исключаю такую возможность. Если президент примет такое решение, мы сообщим", – заявил Песков журналистам. По поводу масштабов учений, пресс-секретарь Владимира Путина ответил, что этот вопрос стоит задать не ему, а военным экспертам в министерстве обороны.

Ранее сообщалось, что в частях Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации началась внезапная проверка боеготовности по распоряжению Владимира Путина. Как сообщил министр обороны РФ, подготовка связана с проведением учений "Восток-2018".