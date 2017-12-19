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Москва 24

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Безопасность

19 декабря, 07:32

Пиротехники начали проверять столичные магазины

безопасность праздники

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Представители правоохранительных органов и ГУ МЧС по столице совместно с активистами общественной организации "Безопасная столица" начали проверять магазины пиротехники на наличие контрафакта. Рейды пройдут до 8 января и коснутся почти всех районов города.

Всего проверка затронет свыше 100 точек продаж. Первый рейд состоялся 18 декабря, нарушений при проверке не обнаружили. Сейчас в пилотном проверено несколько магазинов в двух районов на юге столицы.

Продавать петарды разрешено лицам не младше 16 лет при предъявлении паспорта. При покупке стоит убедиться, что на упаковке есть номер ГОСТа и инструкция на русском языке.

В ходе рейдов обращают внимание на условия хранения пиротехники, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Все помещения должны быть оборудованы средствами противопожарной защиты.

Нелегальная продукция, произведенная кустарным способом, может привести к ожогам и травмам. Пострадать могут не только ее пользователи, но и оказавшиеся вблизи люди.

Сейчас прорабатывается список площадок, где в этом году разрешат использовать пиротехнику. В прошлом в городе их было более 110.

Перед Новым годом магазины проверяют на наличие в них и нелегального алкоголя. В рейдах участвуют полицейские, специалисты столичных департамента региональной безопасности и противодействия коррупции и департамента торговли. Проверки касаются нескольких десятков торговых точек, на которые поступили жалобы. Кроме того, контрольные рейды проходят в магазинах, где нарушения обнаружили ранее.

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