Пиротехники начали проверять столичные магазины

19 декабря, 07:32
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Представители правоохранительных органов и ГУ МЧС по столице совместно с активистами общественной организации "Безопасная столица" начали проверять магазины пиротехники на наличие контрафакта. Рейды пройдут до 8 января и коснутся почти всех районов города.
Всего проверка затронет свыше 100 точек продаж. Первый рейд состоялся 18 декабря, нарушений при проверке не обнаружили. Сейчас в пилотном проверено несколько магазинов в двух районов на юге столицы.
Продавать петарды разрешено лицам не младше 16 лет при предъявлении паспорта. При покупке стоит убедиться, что на упаковке есть номер ГОСТа и инструкция на русском языке.
В ходе рейдов обращают внимание на условия хранения пиротехники, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Все помещения должны быть оборудованы средствами противопожарной защиты.
Нелегальная продукция, произведенная кустарным способом, может привести к ожогам и травмам. Пострадать могут не только ее пользователи, но и оказавшиеся вблизи люди.
Сейчас прорабатывается список площадок, где в этом году разрешат использовать пиротехнику. В прошлом в городе их было более 110.
Перед Новым годом магазины проверяют на наличие в них и нелегального алкоголя. В рейдах участвуют полицейские, специалисты столичных департамента региональной безопасности и противодействия коррупции и департамента торговли. Проверки касаются нескольких десятков торговых точек, на которые поступили жалобы. Кроме того, контрольные рейды проходят в магазинах, где нарушения обнаружили ранее.
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