Нарышкин прокомментировал информацию о кибератаках на РФ

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Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы располагают информацией о готовящихся кибератаках на российскую инфраструктуру.

"У Службы внешней разведки есть данные о планах и замыслах совершать такие атаки, и мы информируем наши инстанции об этом", – цитирует ТАСС Нарышкина.

Накануне в Минэнерго прокомментировали статью в американской прессе о кибератаках США на Россию. Российские энергокомпании обеспечивают защиту своих информационных систем, и сигналов об атаках не поступало, сообщили в ведомстве. Как пояснили в Минэнерго, "большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты".

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США ищет старшего советника в сфере кибербезопасности. Соискатель должен будет помогать властям страны в международных переговорах.

