Активисты "Безопасной столицы" согреют купающихся в крещенскую ночь

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

За безопасностью во время крещенских купаний проследят активисты "Безопасной столицы". Председатель комиссии по безопасности Мосгордумы и куратор проекта Инна Святенко рассказала порталу Москва 24, что к каждой официальной проруби направят минимум четверых добровольцев.

"Сейчас холодов особых нет, поэтому в МЧС будут оборудовать не проруби, как обычно, а сходни возле берега. В любом случае, когда будет известно точное количество официальных площадок для крещенских купаний, мы направим на каждую минимум по четыре человека из числа наших добровольцев", – сказала она.

Волонтеры будут помогать верующим спускаться в воду и выбираться обратно, провожать желающих в специальные мобильные пункты обогрева. Помимо этого, активисты "Безопасной столицы" будут оказывать поддержку сотрудникам МЧС.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января. В России в ночь на Крещение принято купаться в ледяной воде в освященных прорубях. Для этих целей власти уже оборудовали более 40 мест.



Точное количество локаций пока определяется, поскольку в этом году зима пришла позже и толщина льда не везде соответствует нормам безопасности. К тому же синоптики объявили, что в столичном регионе в ночь на Крещение серьезные двадцатиградусные морозы не ожидаются. По прогнозам, похолодает максимум до минус 5-10 градусов.

Более того, в предстоящие выходные и в начале следующей недели ожидаются умеренные морозы, температура воздуха будет в норме или немного выше: днем ожидается минус 5-10 градусов, ночью – минус 7-12. А в последующие дни недели с запада приблизится мощный циклон, который добавит тепла.



В прошлом году январь ознаменовался первым крещенским забегом, в финале которого участники купались в проруби. Власти подготовили маршрут вдоль Москвы-реки от храма Христа Спасителя. Спортсмены проследовали по Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным. На десятикилометровую дистанцию участников выпускали только с медицинской справкой.