В России разработали очки дополненной реальности для солдат – СМИ

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Новосибирский приборостроительный завод разработал для солдат очки дополненной реальности. Об этом в пятницу, 15 октября, со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает РИА Новости.
Уточняется, что очки позволяют выводить на остекление дополнительную информацию от командования, транслировать изображение с беспилотников, а также отображать электронный прицел. Помимо этого, устройство может комплектоваться системой ночного видения и тепловизором.
Также известно, что очки дополненной реальности будут интегрироваться в экипировку пехотинца "Ратник". Стоимость одного комплекта составит более 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в России создают сверхдальнобойную винтовку калибра стран НАТО, которая способна в реальных боевых условиях поражать цели на дальности до трех километров.
Выход данной винтовки на испытания запланирован на начало следующего года. Как рассказал конструктор предприятия-разработчика ORSIS Максим Байметов, в первую очередь оружие создается для экспорта, но проектом уже заинтересовались силовые структуры РФ.
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