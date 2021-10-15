В России разработали очки дополненной реальности для солдат – СМИ

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Новосибирский приборостроительный завод разработал для солдат очки дополненной реальности. Об этом в пятницу, 15 октября, со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает РИА Новости.

Уточняется, что очки позволяют выводить на остекление дополнительную информацию от командования, транслировать изображение с беспилотников, а также отображать электронный прицел. Помимо этого, устройство может комплектоваться системой ночного видения и тепловизором.

Также известно, что очки дополненной реальности будут интегрироваться в экипировку пехотинца "Ратник". Стоимость одного комплекта составит более 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России создают сверхдальнобойную винтовку калибра стран НАТО, которая способна в реальных боевых условиях поражать цели на дальности до трех километров.

Выход данной винтовки на испытания запланирован на начало следующего года. Как рассказал конструктор предприятия-разработчика ORSIS Максим Байметов, в первую очередь оружие создается для экспорта, но проектом уже заинтересовались силовые структуры РФ.