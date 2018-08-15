ФБР предупредило банки о готовящейся массированной атаке хакеров

15 августа, 12:59
Фото: depositphotos/REDPIXEL
Федеральное бюро расследований предупредило банки по всему миру о приближающейся атаке хакеров. Бюро предполагает, что злоумышленники планируют вывести миллионы долларов из мировой кредитной системы в ближайшее время.
Кибер-преступники собираются выпустить фальшивые карты и получить прямой доступ к счетам. Речь идет об отключении защиты от мошенничества, чтобы снять остатки средств со счетов граждан, сообщают "Аргументы недели".
Всем банкам, эмитировавшим карты, следует проверить свои системы на вредоносное ПО. Если злоумышленники смогут провернуть комбинацию, то кредитные организации по всему миру потеряют миллионы долларов.
По данным ЦБ РФ, кибератаки на российские банки фиксируются примерно два-три раза в неделю. Интернет-мошенников привлекают не только финансовые организации из топ-100, но и менее значительные участники рынка. В феврале 2018 года регулятор объявил о создании спецподразделения, которое будет обеспечивать устойчивость банковской системы и противостоять мошенникам.
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