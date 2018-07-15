Опасный салат. Россиян предупредили о вспышке циклоспороза в США

15 июля, 19:03
Фото: depositphotos/Annata78
Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке циклоспороза. По предварительной информации, ее источник – салаты в ресторанах McDonald's в США, сообщает пресс-служба ведомства.
С середины мая по июль среди жителей штата Иллинойс и Айова зафиксировали свыше 100 случаев заболеваний циклоспорозом. Более трех тысяч заведений в 14 штатах перестали продавать подозрительные салаты.
С июня проводится эпидемиологическое расследование более 200 случаев циклоспороза, связанное с овощами компании Del Monte. Пострадавшие употребляли в пищу брокколи, цветную капусту, морковь, укроп этого производителя. Связь McDonald's с компанией Del Monte пока не установлена.
Симптомами циклоспороза являются водянистая диарея, утомляемость, тошнота, рвота, отсутствие аппетита, метеоризм и чувство распирания в животе, в некоторых случаях есть жалобы на боли в животе и мышцах. Отмечаются потери в весе. Заразиться можно при употреблении инфицированной воды, сырого молока и пищи.
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