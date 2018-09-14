Военные применили уникальные ракеты-невидимки на учениях "Восток-2018"

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Во время маневров "Восток-2018" российские военные применили "ракеты-невидимки", рассказал изданию "Звезда" начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов.

По его словам, в ходе условного массированного удара российским вооруженным силам на полигоне "Телемба" в Бурятии предстояло сбить специальные тренировочные копии крылатых ракет с использованием технологии "стелс".

"Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих ракет", – заявил Тихонов. Военный отметил, что расчеты и экипажи смогли отразить все ракеты, причем некоторые из них – еще на подлете.

Маневрах "Восток-2018" проходят на Дальнем Востоке с 11 по 17 сентября. В них принимают участие почти 300 тысяч военнослужащих, 36 тысяч танков, более тысячи летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, а также БТР и другие военные машины.

Как сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, сопоставимых по масштабу учений Россия не проводила с 1981 года.

Немецкие СМИ писали, что учения, часть которых прошла совместно с Китаем и Монголией, призваны показать мощь России Североатлантическому альянсу (НАТО).