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Безопасность

13 ноября 2018, 17:24

Установку ракеты "Союз-ФГ" одобрили на стартовый комплекс

безопасность технологии

Фото: АР/Dmitri Lovetsky

Государственная комиссия на космодроме Байконур выдала заключение о готовности ракеты "Союз-ФГ" к установке на стартовый комплекс. Об этом сообщили в Ракетно-космической корпорации "Энергия".

Техническое руководство и госкомиссия выдали заключение о готовности ракетно-космического комплекса к вывозу и установке. Первый после аварии 11 октября старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" будет проведен 16 ноября, вывоз ракеты пройдет 14 ноября.

11 октября произошла авария космического корабля "Союз МС-10", это случилось на этапе отделения второй ступени от первой. Экипаж успел совершить аварийную посадку, приземлившись в степях Казахстана. Причиной аварии стало повреждение датчика, который отвечает за разделение ступеней.

Комиссия "Роскосмоса" определила причину аварии ракеты "Союз-ФГ"

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