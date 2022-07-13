Москва 24: представитель Главного управления МЧС РФ расскажет о 95-летии пожарного надзора

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

14 июля в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "95 лет органам государственного пожарного надзора".

Перед журналистами выступит заместитель начальника управления, начальник нормативно-технического отдела Главного управления МЧС России по городу Москве полковник внутренней службы Александр Бобров.

Смотрите прямую трансляцию 14 июля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.