Производство оружия на замену ПМ начнут в 2019 году

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Серийное производство оружия, которое заменит пистолет Макарова, начнется уже в наступившем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что межведомственная комиссия, принимающая решение о присвоении образцу вооружения литеры О1, которая разрешает серийное производство, завершит работу в марте. Сразу после этого планируется организовать серию.

Вопрос о том, где будет производиться новейший отечественный пистолетный комплекс для Минобороны, сейчас решается. Специалисты рассматривают площадки: "Вятские поляны", "Калашников" и ЦНИИточмаш.

"Основные претенденты – Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета, – у ЦНИИточмаш, это все понимают", – пояснил источник.

Ранее испытания новейшего пистолета были успешно завершены. Его проверили на устойчивость к перепадам температур и прочность при механическом воздействии. Также были изучены баллистические характеристики.