Российские саперы вернулись из Сирии

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Отряд Международного противоминного центра ВС РФ вернулся из Сирии в пункт постоянной дислокации в подмосковном Нахабине. Саперов встречали руководство Минобороны РФ и инженерных войск ВС РФ, представители движения "Юнармия", ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей.

С сентября 2017 года специалисты центра занимались разминированием города Дэйр-эз-Зора. За это время было разминировано свыше 1,2 тысячи гектар территории, около 250 километров дорог, свыше 1,8 тысячи социально значимых зданий и сооружений, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Также обезврежено более 44 тысяч взрывоопасных предметов, из которых около 9 тысяч самодельных взрывных устройств.

Накануне Владимир Путин во время визита на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии поручил приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из арабской республики.

Позже Сергей Шойгу заявил, что российские военные уже начали покидать Сирию. По словам министра, точный срок вывода войск будет определяться по обстановке.