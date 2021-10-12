Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную оповещению жителей столицы в случае ЧС

Фото: Москва 24/Никита Симонов

13 октября в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "Организация проведения мероприятий по гражданской обороне и порядок оповещения населения в городе Москве".

Перед журналистами выступят:



начальник управления гражданской обороны департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы Дмитрий Колесников;

начальник управления связи, информационных технологий и оповещения департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы Сергей Мартышков.

Смотрите прямую трансляцию 13 октября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.