Усовершенствованный фрегат "Неустрашимый" вернут в состав ВМФ России

Минобороны и Объединенная судостроительная компания заканчивают ремонт и модернизацию противолодочного корабля "Неустрашимый" проекта 11540 (шифр "Ястреб"), сообщает газета "Известия".

Работы над кораблем ведут с 2014 года в Калининграде. Передать его ВМФ должны до конца года.

На корабле полностью поменяли системы навигации и связи, поставили новые радиоэлектронные средства. Энергетическую установку полностью отремонтировали.

Наибольшую сложность представлял ремонт энергетической установки фрегата, на которой используются украинские детали. Из-за ухудшения отношения со страной отправки их в Николаев стала неосуществимой.

"Неустрашимый" строился на излете холодной войны как скоростной, высокотехнологичный океанский охотник за атомными подлодками. Фрегатов проекта 11540 в составе ВМФ всего два – "Неустрашимый" и "Ярослав Мудрый".

Их отличительная особенность – мощное противолодочное вооружение: глубинные бомбы, ракетно-торпедный комплекс "Водопад-НК" и вертолет Ка-27. Благодаря высокочувствительному гидроакустическому комплексу возможен поиск подводных лодок даже в Балтийском море, где перепады глубин делают это крайне сложным.

К моменту распада СССР "Неустрашимый" оказался одним из самых современных фрегатов в составе ВМФ. С 1993 года корабль прошел больше пяти земных экваторов. Он совершил несколько десятков зарубежных походов, в том числе в Средиземное море и Индийский океан, и участвовал в операциях против сомалийских пиратов.