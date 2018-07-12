Усовершенствованный фрегат "Неустрашимый" вернут в состав ВМФ России

12 июля, 11:23
Фото: Министерство обороны РФ
Минобороны и Объединенная судостроительная компания заканчивают ремонт и модернизацию противолодочного корабля "Неустрашимый" проекта 11540 (шифр "Ястреб"), сообщает газета "Известия".
Работы над кораблем ведут с 2014 года в Калининграде. Передать его ВМФ должны до конца года.
На корабле полностью поменяли системы навигации и связи, поставили новые радиоэлектронные средства. Энергетическую установку полностью отремонтировали.
Наибольшую сложность представлял ремонт энергетической установки фрегата, на которой используются украинские детали. Из-за ухудшения отношения со страной отправки их в Николаев стала неосуществимой.
"Неустрашимый" строился на излете холодной войны как скоростной, высокотехнологичный океанский охотник за атомными подлодками. Фрегатов проекта 11540 в составе ВМФ всего два – "Неустрашимый" и "Ярослав Мудрый".
Их отличительная особенность – мощное противолодочное вооружение: глубинные бомбы, ракетно-торпедный комплекс "Водопад-НК" и вертолет Ка-27. Благодаря высокочувствительному гидроакустическому комплексу возможен поиск подводных лодок даже в Балтийском море, где перепады глубин делают это крайне сложным.
К моменту распада СССР "Неустрашимый" оказался одним из самых современных фрегатов в составе ВМФ. С 1993 года корабль прошел больше пяти земных экваторов. Он совершил несколько десятков зарубежных походов, в том числе в Средиземное море и Индийский океан, и участвовал в операциях против сомалийских пиратов.
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