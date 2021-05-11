Патрульный корабль ВМС Франции зашел в Черное море

Фото: defense.gouv.fr

Патрульный корабль "Командан Биро" ВМС Франции зашел в Черное море. В настоящее время за ним следят силы Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО).

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля "Командан Биро" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря 11 мая 2021 года", – уточнили в НЦУО.

Ранее сообщалось, что совместные учения в Черном море провели корабли пограничных ведомств США и Украины.

Корабли вели отработку слаженности действий в международной тактической группе, за процессом наблюдал российский флот. Уточняется, что российские корабли опасно маневрировали, не отвечали на вызовы на связь.