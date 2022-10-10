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17:34

Безопасность

Москва 24: эксперты расскажут, как защитить персональные данные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

11 октября в ТАСС состоится пресс-конференция по теме "Защищенность персональных данных: зарубежные практики и российская действительность".

В рамках мероприятия состоится обсуждение защиты персональных данных в России и презентация "Обзора регулирования защиты персональных данных в зарубежных юрисдикциях" НИУ ВШЭ.

Перед собравшимися выступят:

  • исполняющий обязанности директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин;
  • главный эксперт Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Назар Сапаров;
  • юрист коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Алим Березгов.

Смотрите прямую трансляцию 11 октября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

безопасностьпресс-конференция

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