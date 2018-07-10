Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сезонных овощей и фруктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор посоветовал приобретать овощи и фрукты только в установленных местах торговли, говорится в сообщении службы.

При необходимости рекомендуется требовать документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов. Продавец также должен соблюдать правила личной гигиены, на нем должна быть опрятная и чистая одежда, в том числе специальный головой убор. Помимо этого, ему следует носить нагрудный фирменный знак организации. Место, где продаются фрукты и овощи, должно быть чистым.

Кроме того, нужно обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Для профилактики инфекционных заболеваний рекомендуется соблюдать условиях хранения зелени, фруктов и ягод. Их нужно мыть перед употреблением руками или щеткой, средства для мытья посуды или мыло при этом лучше не использовать.