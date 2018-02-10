Британская газета напугала читателей новой "военной игрушкой" России

Британский таблоид Daily Express выпустил статью посвященную самолетам Су-57. Текст называется "Путин испытывает новое секретное оружие: страх войны с Россией растет из-за выпуска нового стелс-истребителя".

Автор статьи называет самолеты "новой наводящей ужас военной игрушкой России". Он отмечает, что Су-57 продемонстрировали спустя всего несколько часов после появления доклада Мюнхенской конференции по безопасности. В нем шла речь о растущем риске тотальной войны, а также о возможных столкновениях России и Запада.

Описываются в статье и технические характеристики Су-57: в частности, новый комплекс радиоэлектронного оборудования, который позволяет быстро анализировать боевую ситуацию. Автор также отметил "невероятно мощный радар" самолета, который позволит распознавать любые цели на "огромных дистациях". Упомянуты и ракеты "воздух – земля" и "воздух – воздух", которыми вооружены самолеты.

О том, что российские военные начинают опытно-боевую эксплуатацию истребителей пятого поколения Су-57, ранее сообщил замминистра обороны Юрий Борисов. В 2018 году планируется подписать контракт на поставку 12 боевых машин. Два самолета могут поступить в войска уже в 2019 году.