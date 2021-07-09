США испытали ракету, способную ударить по Москве за 20 минут

Фото: Air Force/Matt Williams

Военно-воздушные силы США провели наземные испытания прототипа ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon. Об этом сообщает News.ru.

Данный образец вооружения относится к осколочно-фугасным боеголовкам. Размещается ударный заряд на гиперзвуковой ракете.

Согласно данным тестов, которые прошли на авиабазе Эглин во Флориде, ракета способна ударить по Москве за 20 минут, а по Пекину – за 30.

По данным издания The Drive, в ARRW применяется взрывчатое вещество PBXN-110. Подробности о внутреннем устройстве боеголовки не приводятся.

Россия в июне впервые перебросила на авиабазу Хмеймим в Сирии два истребителя МиГ-31К. Эти летательные аппараты оснащены гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".