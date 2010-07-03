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09 марта, 23:43

Оружие фрегата "Адмирал Горшков" встревожило британские СМИ

безопасность

09 марта, 23:43

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Британские СМИ обеспокоил проход российских военных кораблей рядом с базой ВВС Великобритании на побережье Шотландии.

The Times обратил внимание на вооружение российского фрегата "Адмирал Горшков". Речь идет о станции 5П-42 "Филин". Прибор с помощью визуально-оптических помех может вызывать у противника галлюцинации, головокружение и тошноту. Отмечается, что особенно эффективно "Филин" воздействует ночью или в сумерках.

Осенью 2018 года Владимир Путин поручил начать разработку новых видов вооружений. Президент РФ уточнил, что в российские войска должны поступить новейшие образцы оружия, которые превосходят зарубежные аналоги, в частности ракетный комплекс "Сармат", истребитель Су-57, ЗРК С-500, танк "Армата" и подводная лодка проекта 677.

В 2018 году российская армия вышла на первое место по оснащенности современным оружием, которого нет ни у одной другой страны мира. По словам министра, за год российские военные получили более 1,5 тысячи образцов вооружения и свыше 80 тысяч единиц техники.

безопасность

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