Около тысячи полицейских обеспечат порядок на фестивале "Московская Масленица"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Около тысячи полицейских обеспечат безопасность на площадках фестиваля "Московская Масленица", который стартует 9 февраля, сообщает Агентство "Москва".

До начала мероприятий площадки фестиваля обследуют кинологи. Кроме того, традиционно, там будут дежурить народные дружинники в количестве 500 человек

Отмечается, что в соответствии с распоряжением Сергея Собянина на площадках не будут продавать спиртные и слабоалкогольные напитки. Для обеспечения безопасности площадки фестиваля загородят бетонными блоками, большегрузной техникой и другими видами заграждений, позволяющих исключить проезд большегрузного транспорта на пешеходных зонах и площадках проведения мероприятий.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Московская Масленица", который пройдет с 9 по 18 февраля. Гостям предложат стать участниками маскарада, шуточных дуэлей гусар, анимационных представлений с птицами, сражений на тямбарах, различных игр и боев на бревне. Пройдут занятия в школе танцев и этикета и мастер-классы по изготовлению масок.

Программа фестиваля расскажет о традициях и обычаях разных регионов России. Специальный проект фестиваля – театральная программа от лауреатов и номинантов "Золотой Маски": свои спектакли представят театры Якутии, Чувашии и Марий Эл. Всего – 11 постановок, которые будут сыграны 72 раза. Зрители познакомятся с национальной культурой, легендами, традициями, обрядами, песнями и танцами народов, проживающих в этих республиках.