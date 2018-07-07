В Минобороны рассказали об уникальной системе ПВО-ПРО Москвы

7 июля, 18:33
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Москвы уникальна по своим характеристикам и способна отразить любые средства нападения противника, заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Виктор Гуменный.
В субботу, 7 июля прошли праздничные мероприятия, приуроченные к столетию со дня образования системы противовоздушной обороны столицы. Гостям праздника в парке "Патриот" показали современную технику ПВО, включая ЗРК С-400, пушечные комплексы "Панцирь-С" и радиолокационные станции радиотехнических войск "Небо-М", "Каста 2-2" и "Подлет".
"Система ПВО-ПРО Москвы и центрального промышленного района уникальна, она единственная в мире. Она способна в автоматическом режиме обеспечивать предупреждение о ракетном нападении, своевременно обнаруживать все средства противника и самое важное – обеспечить с необходимой эффективностью поражение всего класса целей, от крылатых ракет до баллистических целей", – цитирует Гуменного РИА Новости.
Он отметил, что в эту армию попадают для тестирования все перспективные образцы вооружения и боевой техники. Военные сотрудничают с промышленностью и обучаются на предприятиях. После этого технику тестируют на полигонах, а затем переводят на боевое дежурство, добавил Гуменной.
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