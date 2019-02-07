Число "пьяных" преступлений снизилось в России

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В МВД России сообщили о снижении числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает RT со ссылкой на данные ведомства, в 2018 году было зафиксировано 351 600 подобных правонарушений. Еще годом ранее этот показатель был выше на 7% и составлял 378 013 преступлений.

В правоохранительных органах отметили, что снижения количества таких преступлений удалось достигнуть благодаря усилению проведения профилактической работы в жилом секторе.

Наиболее заметное снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, зафиксировано в Республике Ингушетия, а также в Вологодской и Рязанской областях.