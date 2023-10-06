06 октября, 16:17Безопасность
Истребитель не допустил нарушения границы РФ самолетом США в Норвежском море
Фото: 123RF/jgorzynik
Российский МиГ-31 Северного флота был поднят в воздух при приближении самолета ВМС США к границам РФ в Норвежском море. Об этом сообщили в Минобороны России.
Экипаж российского истребителя выявил, что в границе подлетел американский самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон".
"При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", – говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что взлет российского МиГ-31 был осуществлен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Похожая ситуация произошла 18 сентября. В тот день российский истребитель также не допустил приближения к границе России самолета Р-8А "Посейдон" ВМС Штатов. Американское воздушное судно летело над акваторией Баренцева моря.
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