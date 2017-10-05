05 октября 2017, 13:05Безопасность
Видео удара авиации РФ по боевикам "Джебхат ан-Нусры" появилось в Сети
Фото: управление пресс-службы и информации Минобороны РФ
Российской военное ведомство разместило в Сети видеозапись ударов ВКС по объектам запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в сирийской провинции Идлиб.
Авиация уничтожила 49 террористов, включая семь полевых командиров. Кроме того, военным удалось ликвидировать арсенал боеприпасов неподалеку от города Абу-эд-Духур.
Ранее стало известно, что главарь "Джебхат ан-Нусра" Абу Мухаммед аль-Джуляни впал в кому после атаки российской авиации. Он получил множественные осколочные ранения, лишился руки и находится в критическом состоянии.
3 октября официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что на восточном берегу Евфрата были ликвидированы 304 боевика еще одной группировки боевиков "Исламское государство", запрещенной в РФ.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!