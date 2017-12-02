СМИ сообщили о прекращении работы над новым "ядерным поездом"

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Разработка нового российского боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" временно прекращена, пишет "Российская газета" со ссылкой на информированного представителя оборонно-промышленного комплекса РФ.

"Опытно-конструкторские работы по "Баргузину" проведены. Эксперимент с бросковым пуском прошел успешно. Если срочно потребуется, наш ракетный поезд быстро станет на рельсы. А пока про него забудем", – отмечает издание.

Год назад в России прошли первые успешные бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) для БЖРК "Баргузин". Летные испытания ракеты должны были состояться в 2019 году.

Новый БЖРК должен был прийти на смену советскому, который был снят с вооружения в 2005 году в связи с положениями договора СНВ-2. Новый договор СНВ-3 создание новых ракетных комплексов не запрещает.

Предполагалось, что новый БЖРК будет значительно превосходить советского предшественника по основным характеристикам, что позволит находиться в боевом составе РВСН как минимум до 2040 года.