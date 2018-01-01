Более 20 человек попали в столичные больницы после запуска пиротехники

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Более двадцати человек пострадали при запуске петард в новогоднюю ночь в столице. Большинство раненых находятся в состоянии средней тяжести.

"В течение дня 31 числа и ночи первого января в больницы из разных районов города поступили 23 человека, получившие травмы при запуске петард", – цитирует осведомленного источника "Интерфакс".

Источник добавил, что самому младшему из пострадавших – пять лет, старшему – 49.

Ранее сообщалось, что в столице представители правоохранительных органов и ГУ МЧС, совместно с активистами общественной организации "Безопасная столица" начали проверять магазины пиротехники на наличие контрафакта. Все рейды планируется закончить к 8 января.

Участники проверочных мероприятий обращают внимание не только на качество товара, но и на условия его хранения. Все помещения должны быть оборудованы средствами противопожарной защиты.