Более 20 человек попали в столичные больницы после запуска пиротехники

1 января, 12:30
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Более двадцати человек пострадали при запуске петард в новогоднюю ночь в столице. Большинство раненых находятся в состоянии средней тяжести.
"В течение дня 31 числа и ночи первого января в больницы из разных районов города поступили 23 человека, получившие травмы при запуске петард", – цитирует осведомленного источника "Интерфакс".
Источник добавил, что самому младшему из пострадавших – пять лет, старшему – 49.
Ранее сообщалось, что в столице представители правоохранительных органов и ГУ МЧС, совместно с активистами общественной организации "Безопасная столица" начали проверять магазины пиротехники на наличие контрафакта. Все рейды планируется закончить к 8 января.
Участники проверочных мероприятий обращают внимание не только на качество товара, но и на условия его хранения. Все помещения должны быть оборудованы средствами противопожарной защиты.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: