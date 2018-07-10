Россия может ограничить ввоз кукурузы из Белоруссии из-за жука диабротика

10 июля, 19:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Россельхознадзор может ввести временный запрет на ввоз продукции, упаковки и тары из Белоруссии, включая товары следующие через эту страну транзитом. Ограничения коснутся и транспортных средств. Причиной стало распространение западного кукурузного жука, также известного как диабротика.
Как отмечает пресс-служба ведомства, в 2017 году в Белоруссии ввели карантин из-за этого насекомого. Информацию об этом Россельхознадзор получил в июле 2018 года.
Ведомство полагает, что жук может нанести ущерб посевам кукурузы, расположенным в Южном федеральном округе. В случае порчи урожая, потери в денежном выражении составят около 950 миллионов рублей в год.
Занести жука могут в продукции, транспорте или вместе с тарой и упаковкой. Россельхознадзор обратился к белорусской стороне с требованием обеспечить безопасность поступающих товаров. Если фитосанитарные меры не будут приняты, то ведомство может ввести временное ограничение на импорт из страны.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, доля Белоруссии в импорте пшеницы в РФ составила 0,09 процента, в импорте ржи – 7,7 процента, ячменя – 0,08 процента, овса – 0,07 процента, кукурузы – 0,06 процента, риса – 0,015 процента.
Жук диабротика питается только кукурузой. Он повреждает листья и зерна молодых початков. Жуки и их личинки переносят различные грибные, бактериальные и вирусные заболевания растений. Вредитель родом из Северной Америки. На борьбу с ним там тратят около миллиарда долларов в год.
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