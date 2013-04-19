Воскресное дерби ЦСКА -"Спартак" будут охранять две тысячи полицейских

21 апреля на стадионе "Лужники" состоится матч между столичным футбольными командами ЦСКА и "Спартак". Порядок будут обеспечивать две тысячи полицейских и 1,5 тысячи солдат внутренних войск.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, стадион и прилегающую к нему территорию обследуют кинологи с собаками. Проход на стадион будет осуществляться через рамки металлодетекторов, болельщики в состоянии алкогольного опьянения на стадион допускаться не будут.

Для обеспечения безопасности маршруты патрулирования полицейских перенесут ближе к спортивным барам, в которых будут транслировать игру.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ввести пожизненный запрет на посещение матчей болельщикам, которые нарушают порядок. Также премьер потребовал ужесточить наказание для футбольных хулиганов.