Россиянин Бреднев победил в предварительном забеге на 100 метров

Россиянин Александр Бреднев пробился в четвертьфинал в беге на 100 метров на чемпионате мира в Москве. Спортсмен победил в квалификационном забеге и вышел в следующий этап.

Бреднев пробежал стометровку за 10,49 секунды - этого оказалось достаточно для того, чтобы квалифицироваться. Вторым к финишу пришел Инносент Болого из Буркина-Фасо.

В предварительном раунде бега на 100 метров квалифицируются двое лучших в каждом забеге. Кроме того, три спортсмена, занявшие места ниже второго, получают право принять участие в следующем этапе соревнований, если они показали лучшее время среди тех, кто не сумел квалифицироваться автоматически.