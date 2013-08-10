Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа 2013, 11:40

Спорт

Россиянин Бреднев победил в предварительном забеге на 100 метров

Россиянин Александр Бреднев пробился в четвертьфинал в беге на 100 метров на чемпионате мира в Москве. Спортсмен победил в квалификационном забеге и вышел в следующий этап.

Бреднев пробежал стометровку за 10,49 секунды - этого оказалось достаточно для того, чтобы квалифицироваться. Вторым к финишу пришел Инносент Болого из Буркина-Фасо.

В предварительном раунде бега на 100 метров квалифицируются двое лучших в каждом забеге. Кроме того, три спортсмена, занявшие места ниже второго, получают право принять участие в следующем этапе соревнований, если они показали лучшее время среди тех, кто не сумел квалифицироваться автоматически.

Сюжет: Чемпионат мира по легкой атлетике
бег чемпионат мира по легкой атлетике

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика