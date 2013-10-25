Форма поиска по сайту

25 октября 2013, 21:16

Экономика

Банкоматы Росбанка временно не принимают пятитысячные купюры

Банкоматы Росбанка временно не принимают пятитысячные купюры, информирует пресс-служба банка.

"В связи с плановым обновлением программного обеспечения банкоматной сети Росбанка временно ограничен прием билетов Банка России номиналом 5000 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

При этом через кассу отделений Росбанка можно пополнить счет купюрами любого номинала.

Ранее сообщалось, что Банк Москвы, ВТБ, Московский банк Сбербанка России и "Альфа-Банк" временно приостанавливали прием купюр номиналом 5000 рублей в столичных банкоматах.

Это было связано с заменой программного обеспечения, которое проводится из-за участившихся случаев появления на рынке фальшивых пятитысячных купюр, которые все сложнее отличить от настоящих.

