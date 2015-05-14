Греф предложил три варианта борьбы с "серийными" вкладчиками

Греф предложил несколько вариантов борьбы с "серийными" вкладчиками

Герман Греф предложил несколько вариантов борьбы с "серийными" вкладчиками, сообщает телеканал "Москва 24".

Речь идет о гражданах, несущих деньги в банки, которые предлагают высокие процентные ставки по вкладам. Риск потерять деньги в этом случае повышается. При этом такие кредитные учреждения участвуют в системе страхования вкладов, поэтому сбережения людям возвращают из государственного фонда.

Предлагается три варианта: первый - установить лимит на сумму страховых выплат в три миллиона рублей, то есть если за какое-то время три миллиона уже выплачены, больше вкладчик от фонда страхования вкладов деньги никогда не получит. Второй - выплачивать страховку не чаще одного раза в пять лет и третий - выплачивать ее не более одного раза в жизни.