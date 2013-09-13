Банк Москвы продал свои 5 процентов пакета акций ГУМа

Являющийся шестым по активам банком в России – Банк Москвы, продал свой 5-ти процентный пакет акций "Торгового дома ГУМ". Об этом в пятницу сообщает агентство Прайм со ссылкой на материалы кредитной организации.

В июле 2013 года банк стал владельцем 5-ти процентного пакета акций ГУМа, вернув себе почти 3 процента акций, которые ранее в результате серии операций перешли в собственность к "спецзаемщикам". Позже от банка поступило заявление о том, что развивать этот бизнес он не планирует, а бумаги хочет продать.

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