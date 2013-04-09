Форма поиска по сайту

09 апреля 2013, 17:22

Спорт

Байкеров из клуба "Ночные волки" подозревают в грабеже

Против байкерского клуба "Ночные волки" возбудили уголовное дело

Против членов байкерского клуба "Ночные волки" возбудили уголовное дело по статье "грабеж". Однако потерпевшие - тоже байкеры из клуба "Три Дороги" - статьей недовольны.

По мнению мотоциклистов, совершенное преступление можно классифицировать как гораздо более серьезное. Они утверждают, что располагают видеозаписью, которая доказывает похищение человека.

Напомним, конфликт между байкерами произошел в ночь на 20 октября в Зеленограде. Мотоциклисты устроили перестрелку, в результате которой погиб один из членов "Ночных Волков". В ответ на это байкеры забрали с собой мотоциклиста из другого клана, но через некоторое время его отпустили.

байкеры следствие уголовные дела грабежи перестрелки

