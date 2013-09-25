Форма поиска по сайту

25 сентября 2013, 09:53

Транспорт

На Васильевском спуске пройдет ежегодный авто-мотопарад

На Васильевском спуске Красной площади Союз мотоциклистов России и VETERANS MC проведут пятый юбилейный ежегодный авто-мотопарад. Мероприятие начнется 28 сентября в 14.00.

В праздничной колонне примут участие авто- и мотолюбители, представители профильных клубов, а также владельцы уникальных экземпляров автомобильной техники.

Проект призван обратить внимание на проблему повышения количества несчастных случаев с участием автотранспортных средств категории "А" на дорогах России.

