На Васильевском спуске пройдет ежегодный авто-мотопарад

На Васильевском спуске Красной площади Союз мотоциклистов России и VETERANS MC проведут пятый юбилейный ежегодный авто-мотопарад. Мероприятие начнется 28 сентября в 14.00.

В праздничной колонне примут участие авто- и мотолюбители, представители профильных клубов, а также владельцы уникальных экземпляров автомобильной техники.

Проект призван обратить внимание на проблему повышения количества несчастных случаев с участием автотранспортных средств категории "А" на дорогах России.