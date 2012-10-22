Девушка попала под колеса автомобиля, а затем трамвая

На Северо-Востоке столицы девушка-пешеход попала под колеса автомобиля, а затем трамвая. Спасти ее не удалось

На Северо-Востоке столицы девушка-пешеход попала под колеса автомобиля, а затем трамвая.

Авария произошла в районе дома №20 по улице Бориса Галушкина. По словам очевидцев, девушка перебегала дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Водитель Renault не успел совершить маневр и сбил ее. От удара пешехода отбросило под колеса трамвая. Спасти девушку не удалось.

Чтобы извлечь тело погибшей, на место происшествия был вызван специальный тягач. В течение полутора часов движение трамваев было парализовано.

Водитель Renault был направлен на медицинское освидетельствование.