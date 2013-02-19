19 февраля 2013, 16:26
В иномарке без номеров полицейские нашли платежный терминал
Во вторник утром сотрудники ГИБДД после погони остановили иномарку, внутри которой был обнаружен платежный терминал.
"Инспекторы заметили автомобиль Mercedes, который двигался без государственных регистрационных знаков. Полицейский жезлом и свистком подал знак остановиться, но водитель проигнорировал требования сотрудника и продолжил движение", - говорится в официальном сообщении управления ГИБДД по Москве.
Погоня началась на проспекте Маршала Жукова, остановить машину удалось лишь на 55-м километре Новорижского шоссе. Внутри салона полицейские увидели платежный терминал "Киви", однако ни водитель, ни двое пассажиров не смогли объяснить, как это устройство попало в машину.
Все трое молодых людей 1985-86 годов рождения были задержаны и доставлены в отдел МВД по московскому району Строгино.
Сумма денег, которые находились внутри терминала, - не уточняется.
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