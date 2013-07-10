Большинство россиян ездят на отечественных автомобилях марки LADA

В России насчитали 36,9 млн легковых автомобилей. При этом лидирует отечественная LADA. В нашей стране насчитывается 13,67 млн единиц машин этой марки.

Второе место в рейтинге занимает японская Toyota. Согласно данным исследования, каждый двенадцатый житель России владеет автомобилем этого бренда (3,13 млн единиц), сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Третье место принадлежит еще одному автопроизводителю из Японии - Nissan (более чем 1,5 млн машин).

Четвертую строку занимает представитель отечественного автопрома ГАЗ, 1 млн 400 тысяч автомобилей которого принадлежат россиянам. А замыкает пятерку лидеров "Москвич" (1,27 млн машин).

Далее следуют Chevrolet (1,22 млн машин), Ford (1,08 млн автомобилей) и Hyundai (1,07 млн машин), а также Volkswagen (0,97 млн единиц) и Mitsubishi (0,91 млн автомобилей).