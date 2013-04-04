Форма поиска по сайту

04 апреля 2013, 14:52

Транспорт

Разбитый автомобиль обнаружен недалеко от станции "Достоевская"

Недалеко от станции метро "Достоевская" был обнаружен разбитый автомобиль BMW. Судя по состоянию авто, на владельца машины могло быть совершено нападение.

"Машина стоит сейчас на пересечении Институтского переулка и улицы Советской Армии", - сообщили M24.ru очевидцы.

