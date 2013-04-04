04 апреля 2013, 14:52Транспорт
Разбитый автомобиль обнаружен недалеко от станции "Достоевская"
Недалеко от станции метро "Достоевская" был обнаружен разбитый автомобиль BMW. Судя по состоянию авто, на владельца машины могло быть совершено нападение.
"Машина стоит сейчас на пересечении Институтского переулка и улицы Советской Армии", - сообщили M24.ru очевидцы.
