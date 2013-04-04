Разбитый автомобиль обнаружен недалеко от станции "Достоевская"

Недалеко от станции метро "Достоевская" был обнаружен разбитый автомобиль BMW. Судя по состоянию авто, на владельца машины могло быть совершено нападение.

"Машина стоит сейчас на пересечении Институтского переулка и улицы Советской Армии", - сообщили M24.ru очевидцы.

Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!

Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.