Из-за переноса остановки улица Покрышкина встала в пробках

Читательница M24.RU Елена жалуется на то, что на улице Покрышкина образовались пробки. По ее словам, это произошло из-за переноса автобусной остановки "Кардиоцентр".

"Раньше автобусы останавливались в "кармане" и не мешали движению, а теперь одну полосу занимает остановка общественного транспорта, а для остального транспорта остается одна полоса. В 19-00 все стоит мертво...", - рассказывает Елена.

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