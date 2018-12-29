Volkswagen отзывает из России десятки своих автомобилей

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Компания Volkswagen отзывает 57 автомобилей из-за отсутствия детальной документации, подтверждающей их соответствие требованиям технических регламентов. Об этом сообщил Росстандарт. Среди отозванных машин – модели Tiguan, Touran, Passat, Polo, Golf, Scirocco, Touareg.

"Причиной отзыва автомобилей является выявленный факт того, что были изготовлены и введены в обращение на территории РФ автомобили, которые являлись предсерийными. В отношении данных автомобилей отсутствует детальная документация, подтверждающая их соответствие требованиям действующих технических регламентов. Все эти автомобили – импортные, в России не произведен ни один подобный автомобиль. Ремонтное воздействие невозможно. Все автомобили, подпадающие под данное мероприятие, подлежат отзыву, выкупу у владельцев и последующей утилизации", – сказано в сообщении пресс-службы Volkswagen.

Уточняется, что отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2010 по 2018 год, с VIN-кодами согласно приложению.

Ранее сообщалось, что в России отзывают 10 автомобилей марки Jeep – Grand Cherokee SRT, Grand Cherokee Trackhawk – из-за возможных проблем с водительским напольным ковриком.