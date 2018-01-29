Водителей предупредили о затруднении движения в вечерний час пик

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Центр организации дорожного движения предупредил об увеличении загруженности дорог в столице в вечерний час пик.

Наибольшие затруднения ожидаются на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также вылетных магистралях, преимущественно в направлении севера.

ЦОДД порекомендовал автомобилистам быть более внимательными и аккуратными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, избегать необоснованных маневров и резких торможений. По возможности водителям посоветовали вообще отказаться от поездок на личных автомобилях.

По прогнозам синоптиков, в течение дня в некоторых районах города пройдет снегопад. Может образоваться гололедица и снежные заносы, видимость на дорогах будет ограничена.

Ранее в городе объявили желтый уровень опасности. МЧС также посоветовало водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. При значительном ухудшении видимости нужно съехать на обочину и включить аварийные габаритные огни.

Столичное метро перевели на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды. Движение по всем линиям подземки осуществляется штатно.

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