Номера федеральных трасс изменятся с 1 января

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

Номера федеральных трасс в России изменятся с нового года.

Как сообщает "Газета.ру", с 1 января 2018 года для обозначения трасс, которые связывают Москву со столицами субъектов РФ и других государств, будут использовать букву "М".

Литерой "Р", в свою очередь, станут обозначать дороги федерального или регионального значения, которые соединяют административные центры. Буква "А" будет использоваться для дорог, которые служат подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам, или же подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи со столицей, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям, а также к границам других государств. Эту же литеру планируют использовать для дорог, связывающих трассы федерального значения.

Как отмечено на сайте Росавтодора, именно с этим связаны изменения номеров трасс М-18 "Кола" и М-20 "Псков". С начала 2018 года они станут обозначаться как Р-21 "Кола" и Р-23 Санкт-Петербург – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия.