Peugeot отзовет более 250 автомобилей в России

В России отзовут 261 автомобиль Peugeot 3008, реализованные с октября 2016 года по август 2017 года. Причиной отзыва стало возможное неправильное расположение топливных трубок рядом с аэродинамическим экраном. Дефект может привести к трению трубок об экран и их повреждению.

На всех авто проверят состояние топливных трубок и, в зависимости от их состояния, установят дополнительную защитную оплетку или проведут их замену, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

Ранее Nissan отозвал в России 127 738 автомобилей Note и Tiida из-за возможного некорректного срабатывания подушки безопасности водителя.

Автомобили пройдут проверку. При необходимости, будет произведена замена газогенератора подушки безопасности водителя.