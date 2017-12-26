Peugeot отзовет более 250 автомобилей в России

Фото: peugeot.ru
В России отзовут 261 автомобиль Peugeot 3008, реализованные с октября 2016 года по август 2017 года. Причиной отзыва стало возможное неправильное расположение топливных трубок рядом с аэродинамическим экраном. Дефект может привести к трению трубок об экран и их повреждению.
На всех авто проверят состояние топливных трубок и, в зависимости от их состояния, установят дополнительную защитную оплетку или проведут их замену, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.
Ранее Nissan отозвал в России 127 738 автомобилей Note и Tiida из-за возможного некорректного срабатывания подушки безопасности водителя.
Автомобили пройдут проверку. При необходимости, будет произведена замена газогенератора подушки безопасности водителя.
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